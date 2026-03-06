QUARTA CAFFE’ PROTAGONISTA A LEVANTE PROF A BARI 8 – 11 MARZO

Dall’8 all’11 marzo 2026, QUARTA CAFFÈ S.P.A. sarà tra i protagonisti di Levante PROF, la più importante fiera del Mezzogiorno dedicata al settore agroalimentare e all’eccellenza del Made in Italy. L’appuntamento si svolgerà presso la Fiera del Levante di Bari, punto di riferimento strategico per professionisti, buyer e operatori del comparto horeca.

Presso lo Stand 197/210 – Ingresso Edilizia, l’azienda presenterà le proprie miscele dedicate al mondo del bar e le novità 2026, con un’attenzione particolare alla qualità della tostatura e all’evoluzione dei gusti del consumatore contemporaneo.

Lo stand sarà concepito come uno spazio esperienziale e di confronto, dove il caffè diventa racconto, tecnica e cultura. Un luogo d’incontro per baristi e professionisti che desiderano approfondire le caratteristiche delle diverse miscele, confrontarsi sulle esigenze del mercato e scoprire le proposte firmate Quarta Caffè.

Ad accogliere i visitatori sarà il Team Quarta Caffè, con Edoardo Quarta insieme alla rete commerciale, pronti a condividere visione, competenze e prospettive per il 2026.

Dove

Fiera del Levante

Via di Maratona, 70132 Bari (BA)

Ingresso Edilizia

