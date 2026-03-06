GUAGNANO, DETENUTO AI DOMICILIARI SI BARRICA IN CASA CON BOMBOLE DI GAS: I CARABINIERI EVITANO LA TRAGEDIA

(f.f.)__________

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri a Guagnano, dove l’intervento immediato dei Carabinieri ha scongiurato conseguenze potenzialmente drammatiche.

I militari della Stazione locale hanno eseguito un provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Lecce, che disponeva la sospensione degli arresti domiciliari con contestuale trasferimento in carcere di un uomo del luogo, nato nel 1970, a seguito di ripetute violazioni delle regole del regime domiciliare.

All’arrivo dei Carabinieri per notificare il decreto e procedere all’arresto, l’uomo ha reagito barricandosi all’interno della propria abitazione e aprendo le valvole di due bombole di gas, generando una situazione ad altissimo rischio.

La gestione dell’emergenza è stata immediata: i militari, mantenendo la calma e coordinandosi con i Vigili del Fuoco già allertati, hanno infranto il vetro della porta d’ingresso per entrare rapidamente nell’appartamento. All’interno, sono riusciti a mettere in sicurezza le bombole insieme ai Vigili del Fuoco, evitando il rischio di un’esplosione e possibili danni agli edifici vicini.L’area è stata bonificata e messa in sicurezza, e fortunatamente non si sono registrati feriti.

Terminata la fase di emergenza, l’uomo è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

