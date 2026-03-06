IL RAZZISMO PROGRESSISTA- La Vignetta di Melcore

x
Category: Cos' la vedo io, Costume e società
MESAGNE, “GIOVEDÌ DELLA LEGALITA’”: GLI STUDENTI POLIZIOTTI PER UN GIORNO
(f.f.)__________ A Mesagne prende il via una nuova iniziativa della Polizia di Stato rivolta agli studenti: il progetto “I Giovedì della Legalità”, organizzato dal Commissariato locale in collaborazione con le scuole della città, permette ai ragazzi di vivere un’esperienza unica tra i banchi e negli uffici della Polizia. Ogni giovedì, durante tutto l’anno scolastico, gli […]
“Generazione donna”, LA MOSTRA COLLETTIVA INTERNAZIONALE DI PITTRICI CONTEMPORANEE A LECCE DOMENICA 8
di Raffaele Polo ____________ Una importante manifestazione, dedicata al mondo femminile, si inaugura domenica 8 marzo 2026 alle ore 18:00 a Lecce, presso la Fondazione Palmieri: è la mostra d’arte contemporanea GENERAZIONE DONNA: Cosmogonie Femminili Contemporanee a cura di Dores Sacquegna. In mostra le opere di venticinque artiste contemporanee capitanate dalla madrina salentina Rosamaria Francavilla […]
“Haiku mon amour”, LA SERATA- EVENTO DI POESIA GIAPPONESE I QUADERNI DEL BARDO EDIZIONI A LECCE VENERDI’ 13
(Rdl) _______________L’haiku è una forma di poesia tradizionale giapponese composta da 17 sillabe (o more) strutturate in tre versi (5-7-5). Nato in Giappone nel XVII secolo, ha in Matsuo Bashō il suo massimo maestro. Spesso focalizzato sulla natura, la quotidianità e le stagioni, l’haiku mira a catturare un momento, un’emozione o un’immagine vivida in modo essenziale, intenso […]
CONCERTI / CON DAVID HAZELTINE TRIO IL GRANDE JAZZ INTERNAZIONALE IN RIVA AL MARE DEL SALENTO. A SANTA MARIA DI LEUCA SABATO 7. CON PROPOSTA DI SOGGIORNO NEL FINE SETTIMANA
(Rdl) _______________ L’associazione culturale Lampus, attiva da dieci anni nel Capo di Leuca nella divulgazione del Jazz di alta qualità, compie un nuovo e significativo passo nel percorso che consolida un legame sempre più solido e riconosciuto con i grandi protagonisti del jazz americano. Sabato 7 marzo, a Santa Maria di Leuca, Lampus ospita David Hazeltine alla guida del […]
NOVITA’ EDITORIALI / ESCE L’ATLANTE DELLE GUERRE IN CORSO: “Informazioni e approfondimenti sui principali conflitti in Africa, Americhe, Europa, Asia”. LA PRESENTAZIONE A FIRENZE MERCOLEDI’ 11
(Rdl) _______________ Mercoledì 11 marzo alla sala delle Esposizioni in piazza Duomo 10 a Firenze presentazione ufficiale della 14a edizione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo (Terra Nuova edizioni), organizzata da Regione Toscana,Associazione 46° Parallelo e redazione dell’Atlante. Introducono: Raffaele CROCCO – Direttore Atlante delle Guerre Mia DIOP – Vicepresidente Regione Toscana Intervengono: Riccardo NOURY – Portavoce Amnesty International Giovanni […]
Un progetto organico di comunicazione multimediale e interattiva. Un quotidiano on-line. Una casa editrice di giornali, periodici e libri.
Un luogo di incontro e di confronto. Una comunity. Una rete di collegamento. Un centro-studi di approfondimento e ricerca. Un’agenzia di organizzazione di eventi. Un mezzo di espressività. Un’occasione di creatività. Una scelta di libertà e una possibilità di partecipazione per tutti.