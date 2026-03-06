BRINDISI, TROVATI PROIETTILI PER KALASHNIKOV NASCOSTI IN CAMPAGNA

(f.f.)__________

Importante ritrovamento di munizionamento da guerra nel Brindisino. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha scoperto e sequestrato 199 proiettili compatibili con i fucili d’assalto AK-47, comunemente conosciuti come kalashnikov.

L’operazione si è svolta nella giornata di ieri, 5 marzo 2026, durante un’attività di rastrellamento effettuata dagli agenti nelle campagne situate nei pressi della strada per Palmarini. Durante le perlustrazioni, nelle vicinanze di un canneto, i poliziotti hanno individuato tra la vegetazione due bottiglie di plastica trasparente abilmente nascoste.All’interno dei contenitori erano custodite numerose cartucce di calibro 7,62×39 millimetri: in una bottiglia ne sono state trovate 73, mentre nell’altra erano presenti 126 proiettili dello stesso tipo.

Si tratta del munizionamento normalmente utilizzato per i fucili mitragliatori AK-47.Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro a carico di ignoti e sarà ora sottoposto ad ulteriori accertamenti investigativi per risalire alla provenienza delle munizioni e verificare eventuali collegamenti con attività illecite.

