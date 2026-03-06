SEQUESTRATI 115 CHILI DI PESCE SENZA TRACCIABILITA’: MULTATI QUATTRO OPERATORI, IL PESCATO IN BENEFICIENZA
Operazione della Guardia di Finanza nel settore della pesca: sequestrati 115 chilogrammi di prodotto ittico privo delle necessarie informazioni sulla provenienza. Il controllo è stato effettuato dai militari della Sezione Operativa Navale delle Fiamme Gialle di Gallipoli, nell’ambito di una più ampia attività di vigilanza finalizzata alla tutela della filiera alimentare.
Durante le verifiche, i finanzieri hanno accertato l’assenza della documentazione obbligatoria che consente di ricostruire il percorso del pescato dal momento della cattura fino alla commercializzazione. Al termine degli accertamenti sono state sanzionate quattro persone per violazioni di carattere amministrativo, con multe complessive pari a 18mila euro.
L’attività di controllo si inserisce nelle operazioni di contrasto alle irregolarità nel comparto ittico, un settore considerato particolarmente delicato, sia per la salvaguardia dell’economia locale, sia per la tutela dei consumatori.
Dopo il sequestro, il pesce recuperato è stato sottoposto agli accertamenti sanitari da parte del personale specializzato dell’ASL. Una volta verificata la piena idoneità al consumo, il prodotto non è stato distrutto ma destinato alla solidarietà: l’intero quantitativo è stato infatti consegnato a un’organizzazione benefica del territorio per essere distribuito a famiglie e persone in condizioni di difficoltà.
