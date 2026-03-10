50 ANNI DI FEDELTA’ E SERVIZIO: CONSEGNATA LA MEDAGLIA MAURIZIANA A DUE SOTTUFFICIALI DEI CARABINIERI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _____________

Questa mattina, nella cornice del Comando Provinciale dei Arma dei Carabinieri di Lecce, si è svolta una breve ma significativa cerimonia nel corso della quale il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, ha consegnato il diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al Luogotenente CS My Giuseppe, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Lecce, e al Maresciallo Ordinario Vito Monteduro, addetto alla Stazione Carabinieri di Specchia.



La Medaglia Mauriziana rappresenta una delle più prestigiose onorificenze militari dello Stato italiano. Istituita il 19 luglio 1839 e recante l’effige di San Maurizio, protettore delle Regie Armi, viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica Italiana su proposta del Ministero della Difesa agli Ufficiali e ai Marescialli che abbiano raggiunto i cinquant’anni di meritevole carriera militare, calcolata sommando gli anni di servizio effettivo con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma.



L’onorificenza affonda le proprie radici in una tradizione antica. La figura di San Maurizio, cavaliere di origine africana e comandante della Legione Tebana, un’unità militare dell’Impero Romano formata da soldati egiziani cristiani, stanziata a Tebe, in Egitto, è legata alla difesa della fede cristiana e al sacrificio dei suoi uomini, che secondo la tradizione subirono la decimazione per aver rifiutato di rinnegare i propri principi. Il luogo del martirio divenne nel tempo meta di devozione e simbolo di fedeltà e coraggio, valori che ancora oggi ispirano il significato della Medaglia Mauriziana.



Durante la cerimonia, alla presenza degli Ufficiali del Comando Provinciale, il Colonnello Andrea Siazzu ha espresso, a nome di tutto il personale dell’Arma leccese, le più vive congratulazioni ai due sottufficiali per il significato e prestigioso traguardo raggiunto, sottolineando come la Medaglia Mauriziana rappresenti un riconoscimento di straordinario valore, simbolo di dedizione, professionalità e fedeltà allo Stato.



La consegna dell’onorificenza ha rappresentato non solo un momento di particolare rilevanza istituzionale, ma anche un’occasione di profondo significato umano, volto a rendere omaggio a chi, per decenni, ha servito con disciplina e onore l’Arma dei Carabinieri e la collettività.

Lecce, 10 marzo 2026

Category: Cronaca