TRAFFICO DI DROGA NELLA “CITTÀ BIANCA”: MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA, 25 MISURE CAUTELARI

Blitz antidroga all’alba nella “Città Bianca”. La Polizia di Stato ha eseguito una vasta operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce che ha portato all’emissione di 25 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati ritenuti coinvolti in un articolato traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, scaturisce da una complessa attività investigativa che avrebbe permesso di individuare due distinte associazioni criminali attive a Ostuni, impegnate nella gestione e nello smercio di droga, in particolare cocaina, hashish e marijuana.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i due gruppi operavano stabilmente sul territorio e avrebbero organizzato una rete strutturata per la distribuzione degli stupefacenti. Le contestazioni comprendono anche aggravanti legate alla disponibilità di armi, alla partecipazione di più persone e all’utilizzo di modalità riconducibili al metodo mafioso.

L’operazione, denominata “Clean”, è stata condotta dagli investigatori della Squadra Mobile di Brindisi e dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Ostuni, con il supporto del personale del Commissariato di Mesagne.

Imponente il dispositivo messo in campo per l’esecuzione delle misure: oltre 150 gli uomini della Polizia di Stato impegnati nelle attività operative. A supporto degli investigatori sono intervenuti anche gli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine del Servizio Controllo del Territorio, le unità cinofile specializzate nella ricerca di droga, gli artificieri e i tiratori scelti della Polizia di Frontiera di Brindisi. Durante il blitz è stato impiegato anche un elicottero del Reparto Volo di Bari.

Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia proseguono per delineare con precisione i ruoli degli indagati e ricostruire l’intero sistema di gestione del traffico di stupefacenti nella zona.

