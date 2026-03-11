DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 11 MARZO 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 11 marzo 2026.

San Costantino.

Buon compleanno ai quattro nostri amici che compiono gli anni oggi. Auguri: a Nardò ad Agostino Indennitate, portavoce del sindaco, che ne festeggia 50. A Lecce auguri a Simona De Carlo, organizzatrice musicale ed editoriale, che ne fa 51, e al commercialista Marcello Puppo, che ne fa 57. E auguri all’attore e regista cinematografico salentino Pascal Pezzuto.

Da questa mattina siamo in Luna in Ultimo Quarto.

Questa fase è un momento di consolidamento, bisogna lasciarsi alle spalle quanto acquisito per avanzare; è un buon periodo per rompere le relazioni e i contratti d’affari, disintossicarsi e depurarsi.

Il corpo dispensa energia; si tende a non ingrassare anche se si mangia di più, le operazioni riescono meglio, le faccende di casa pure, in particolare quelle che hanno a che fare con il pulire, il lavare, lo sciacquare.

E’ il momento giusto per dipingere e laccare (i colori si asciugano meglio), nonché per effettuare tagli ritardanti dei capelli (compresa la depilazione) e per i massaggi rilassanti e disintossicanti.

Al contrario, nel mondo vegetale i succhi si ritirano verso la radice, la terra è più ricettiva: per questo vanno piantate o seminate in luna calante le verdure che crescono sotto terra.

Sono i giorni giusti per effettuare i trattamenti contro i parassiti e contro le erbacce; anche le potature sono favorite; se una pianta o albero non cresce più o è malato, in luna calante si taglia la cima (meglio se verso la luna nuova). Le verdure a foglia (insalate, spinaci, cavolo bianco e rosso) vanno piantate in questa fase.

Lo stesso tipo di energie della luna calante si ritrovano nella fase che segue l’ovulazione, in cui l’ovulo è stato rilasciato, ma non fecondato; è un fase caratterizzata da un enorme rilascio di energia all’interno di sé, che se non viene positivamente incanalata può anche sfociare in una crescente irrequietezza, distruttività, rabbia e frustrazione.

11 marzo 2004. Spagna. Un’impressionante serie di attentati, di matrice islamica, a treni sconvolge Madrid e dintorni. Il numero delle vittime è di centonovantuno morti e di circa millecinquecento feriti.

Per i nostri amici dal pollice verde, ricordiamo che cosa bisogna fare entro la fine del mese.

Concludete anche la potatura di viti ed alberi da frutto, prima che si schiudano le nuove gemme. Preparate i terreni per le nuove coltivazioni, arando e concimando. Eseguite i trattamenti pre e post floreali. Fate gli innesti alla schiusa delle gemme della pianta da innestare.

Scarducciate i carciofi . Concimate e date terra alle asparagiaie; piantatene di nuove. Seguite la crescita di agli, cipolle, fave e piselli. Iniziate la semina delle patate, se il clima lo permette. Interrate le piantine di fragole. Semine in ambiente protetto: fagiolini nani precoci; peperoni, melanzane, pomodori; rucola, sedano, basilico, prezzemolo; lattughe di ogni qualità; meloni, zucchine, cetrioli, cocomeri. Semine in terreno aperto: bieta da orto, spinaci, carote, prezzemolo, sedano; ravanelli, agretti, asparagi; indivie e lattughe; agli, cipolle, porri, scalogni, patate.

Fate talee e margotte. Ultimate la messa a dimora di siepi e arbusti da giardino.

Organizzatevi per portare all’aperto le piante in vaso. Cominciate a sfalciare il tappeto erboso. Seminate all’aperto bocche di leone, salvia splendens, campanelle, zinnie, petunie.

Proverbio salentino: CI CANGIA DEFRISCA Chi cambia si rinfranca. Il cambiamento porta giovamento, in qualche modo ci fa rinascere, scoprire nuove sensazioni, nuove emozioni. Ma per cambiare ci vuole coraggio. Cambiamento vuol dire modificare, a volte piano piano, a volte radicalmente e subitaneamente, magari sforzandoci di modificare il nostro modo di concepire la realtà e tutto ciò che ci circonda. Einstein, era solito dire che: ” per risolvere un problema, bisogna cambiare il modo di pensare che ha provocato quel problema”. Naturalmente questo vale in modo particolare quando si tratta dei nostri comportamenti, delle nostre cattive abitudini, di come ci relazioniamo con gli altri, per cui cambiare modo di vedere, cambiare modo di fare sicuramente porterà una ventata di freschezza nella nostra vita.

