“Ritorno in pista!”. LA STORIA DEL CICLICMO SALENTINO A GALLIPOLI VENERDI’13 E A SANTA MARIA DI LEUCA DOMENICA 15

di Raffaele Polo __________________

Proprio come una gara (a tappe) ciclistica, il bravo Giuseppe Dell’Atti ci invita a tornare ‘in pista’, incontrando storie e personaggi del ciclismo di casa nostra. Così, nelle giornate del 13 e 15 marzo, prima a Gallipoli e poi a Leuca, sarà la storia su due ruote ad essere protagonista, secondo un nutrito programma che prevede, tra gli altri, gli interventi di Marcellino Quarta, Carlo Carlà, Mauro Rizzo, Roberto Guido, Cosimo Chiffi, Mimino De Salve, Gianfranco Pisanello, Pasquale Mesto, Vittorio De Vitis, Gianluca Pasca e Raffaele Polo.

Le ‘tappe’ si svolgeranno a Gallipoli, Club Bellavista, dalle ore 18 del 13 marzo (l’epopea dei Campionati Mondiali di Ciclismo 1976 e dei pionieri in Terra d’Otranto) e alla Scuderia Villa La Meridiana di Santa Maria di Leuca (Mostra dedicata al ciclista leccese Manfredi Pasca – Foto Studio Quarta Monteroni).

Saranno tanti, insomma, gli argomenti di questa due-giorni che si preannuncia piena di sorprese, proprio come è tradizione di Giuseppe Dell’Atti che si fa sempre apprezzare per la meticolosità e la robustezza delle sue ricerche storiche, fotografiche e documentaristiche.

Da segnalare l’interesse e la importante collaborazione di un partner di spicco come Caroli Hotels che con il direttore Attilio Caputo è sempre sensibile a questo tipo di manifestazione.

Sulla scorta di quanto visto a Lecce nei mesi passati, siamo sicuri che questo evento rimarrà piacevolmente impresso nella ‘storia’ – spesso trascurata – del nostro ciclismo salentino.

