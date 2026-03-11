IDDHRA HA SEMPRE RAGIONE. LA DISCUTIBILE “comunicazione istituzionale” NEL VIDEO COMMISSIONATO DAL COMUNE DI LECCE A GIANPAOLO CATALANO MORELLI SUI CANTIERI INFINITI IN CITTA’

di Giuseppe Puppo _________________

“Il Comune di Lecce è attualmente interessato da numerosi cantieri relativi a interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione urbana e miglioramento delle infrastrutture cittadine; tali interventi, pur risultando necessari per il miglioramento della qualità dei servizi e della vivibilità del territorio comunale, comportano inevitabilmente disagi temporanei alla circolazione, alla sosta e alla fruizione di alcune aree della città da parte dei cittadini e delle attività economiche. L’Amministrazione comunale ritiene opportuno adottare iniziative di comunicazione istituzionale volte a informare la cittadinanza sull’utilità delle opere in corso e, al contempo, a manifestare attenzione e sensibilità nei confronti dei disagi arrecati”.

Comincia così la determinazione dirigenziale 613 del Comune di Lecce, di affidamento di incarico diretto all’ artista/regista Giampaolo Morelli già ideatore, scrittore e realizzatore nonché promotore sui social media di video, e poi così continua:

“L’Amministrazione comunale ritiene opportuno adottare iniziative di comunicazione istituzionale volte a informare la cittadinanza sull’utilità delle opere in corso e, al contempo, a manifestare attenzione e sensibilità nei confronti dei disagi arrecati. Nell’ambito delle strategie di comunicazione istituzionale, l’utilizzo di strumenti audiovisivi e di linguaggi comunicativi innovativi, inclusi contenuti di carattere ironico e satirico, può favorire una più efficace diffusione dei messaggi istituzionali e una maggiore partecipazione e comprensione da parte della cittadinanza. L’Amministrazione comunale intende pertanto realizzare un breve video a carattere satirico e divulgativo, da diffondere attraverso i canali istituzionali e i social media dell’Ente, finalizzato a presentare in maniera leggera e autoironica i cantieri in corso, sul tema “i leccesi e i cantieri”, evidenziandone al contempo l’importanza e scusandosi con la cittadinanza per i disagi temporaneamente arrecati”.

Comunicazione istituzionale.

Breve.

Comprensione della cittadinanza.

Qui di seguito, ovviamente dopo aver visto il video in questione, intendo soffermarmi su questi punti specifici, senza entrare nel merito – ché non questa la sede adatta – se non in estrema sintesi per necessarie argomentazioni a margine, del motivo di fondo, vale a dire i cantieri infiniti, che solo a Lecce si sa quando iniziano e non si sa mai quando finiscono.

Il video viene spacciato per “comunicazione istituzionale”, come tale pagato con soldi pubblici (è costato 1.560 euro di compenso al regista) mentre, al contrario, esso è una involuta operazione di propaganda politica, cui il regista pedissequamente si presta.

Ora, c’è una bella differenza fra comunicazione istituzionale, che dovrebbe dare informazioni utili e ragioni condivisibili, e propaganda politica.

Nella fattispecie è insopportabile la lunga passarella – comizio senza contraddittorio del vicesindaco Roberto Giordano Anguilla – e meno male che “parla poco e fa cose giuste” (…) – il quale si arrampica sugli specchi per difendere l’indifendibile, fra fugaci accenni, abili omissioni e mezze verità.

Il video dura in tutto più di dieci minuti, cioè vale a dire neanche un’inopportuna lunghezza: una durata esagerata in aperto contrasto dagli effetti controproducenti con le caratteristiche specifiche del medium prescelto.

Gianpaolo Catalano Morelli ci mette tanto mestiere da cabaret e qualche trovata da avanspettacolo, con tutto rispetto per l’avanspettacolo, nobilissimo genere artistico e allo stesso modo per il cabaret: ma qui sono del tutto fuori luogo. Peggio, la sostanza del personaggio che interpreta: il cittadino Leccese che è vero che è arrabbiato, ma perché ne ha ben donde, per ritardi incomprensibili, se non assurdi, cantieri non programmati con un minimo di raziocinio, ulteriori autorizzazioni ad aziende private, latitanza della Polizia Comunale nel prevenire e disciplinare code e ingorghi, e mancanza di coinvolgimento; e non perché, come lo descrive egli nella sua interpretazione, sconfinando nell’offensivo, perché sarebbe un ignorante sedentario incapace di capire le cose.

Il piccolo Filippo, se all’inizio può pure apparire simpatico, alla lunga dei dieci minuti diventa, malgrado la sua giovane età, saccente e indisponente, per toni, tempi e modi da Grillo Parlante.

Chiude il sindaco Adriana Poli Bortone, in veste di nonna buona e saggia che in salotto, davanti ad una tazza di tè offerta al nipotino Filippo, riflette sulla Bellezza (…) della Città che diventerà così, si autoassolve e si autocelebra a futura memoria: “…Tutti quanti i cittadini leccesi parlando di me fra un po’ diranno – Iddhra ja ragione..Iddhra….“.

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Politica