GALLIPOLI, SPARI CONTRO UN’ABITAZIONE NELLA NOTTE: INDAGINI IN CORSO

Notte di paura a Gallipoli, dove ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola contro un’abitazione e alcune auto parcheggiate in strada. L’episodio si è verificato sabato sera, intorno alle 22, in via Scalelle.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero almeno cinque i colpi d’arma da fuoco esplosi nel buio. I proiettili hanno colpito il portone dell’abitazione e due vetture parcheggiate nelle vicinanze, entrambe riconducibili a un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha creato forte allarme tra i residenti della zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di polizia di Gallipoli che hanno avviato immediatamente le indagini. L’ipotesi principale è quella di un gesto intimidatorio, ma gli investigatori stanno verificando ogni possibile pista.

L’attenzione degli inquirenti si concentra anche su un possibile collegamento con un grave episodio avvenuto pochi giorni prima. Il 32enne destinatario degli spari sarebbe infatti cugino di uno dei tre uomini rimasti vittime di un violento pestaggio avvenuto mercoledì scorso lungo la SS101, nei pressi dello svincolo per Lido Conchiglie.

In quella circostanza un gruppo di aggressori, con il volto coperto, avrebbe assalito tre uomini di 30, 32 e 48 anni che si trovavano in una piazzola di sosta. Gli aggressori li avrebbero colpiti con mazze da baseball e bastoni di ferro. Ad avere la peggio è stato proprio il parente del 32enne, trasportato in ospedale con diverse fratture e una prognosi di quaranta giorni.

Le indagini sono coordinate dal vicequestore Gabriele De Filippi. Gli investigatori stanno analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di identificare gli autori degli spari. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella che i due episodi possano essere collegati.

Determinanti per fare luce sull’accaduto potrebbero essere anche eventuali testimonianze dei residenti, mentre proseguono gli accertamenti della polizia.

