FASANO, INSEGUIMENTO NEL CENTRO STORICO 50ENNE ARRESTATO PER DROGA E RESISTENZA ALLE FORZE DELL’ORDINE

Un uomo è stato arrestato a Fasano al termine di un inseguimento per le vie cittadine dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine. L’operazione è stata condotta dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Brindisi, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale, nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità urbana.

A finire in manette è stato un cinquantenne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, colto in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo si trovava alla guida di un’auto a noleggio quando, alla vista di un posto di controllo nel centro cittadino, ha improvvisamente accelerato tentando di eludere l’alt imposto dagli operatori. Ne è nato un inseguimento lungo alcune strade di Fasano, durante il quale il conducente avrebbe messo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

Nel tentativo di liberarsi della droga, il fuggitivo ha lanciato dal finestrino due involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 60 grammi. Gli involucri sono stati recuperati dagli operanti poco dopo.

Le verifiche sono poi proseguite con una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, dove sono state rinvenute alcune dosi di hashish e bicarbonato di sodio, sostanza comunemente utilizzata per il taglio degli stupefacenti.

Durante le operazioni, il cinquantenne ha cercato nuovamente di fuggire a piedi, ma è stato bloccato al termine di un breve inseguimento. Nella concitazione dell’intervento un finanziere ha riportato una ferita al volto, con una prognosi di 25 giorni.

Al termine degli accertamenti, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale del capoluogo, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel frattempo, in un distinto intervento nel centro storico di Fasano, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto circa 40 grammi di hashish nascosti all’interno di un contatore dell’acqua. La sostanza è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per risalire ai responsabili.

