MESAGNE, TRUFFA TELEFONICA AD ANZIANA: INDAGATO NAPOLETANO

Un episodio di truffa ai danni di un’anziana di 85 anni scuote Mesagne. La Polizia di Stato ha infatti notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a un uomo della provincia di Napoli, ritenuto il presunto autore di una truffa aggravata ai danni della donna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Mesagne, la vicenda risale a fine luglio 2025, quando la signora fu contattata telefonicamente da falsi operatori, che le fecero credere che sua figlia fosse stata coinvolta in un incidente stradale e trattenuta in caserma. Per ottenere il rilascio della parente, le veniva richiesto il pagamento di 9.000 euro.

Durante la telefonata, la vittima fu sottoposta a una pressione emotiva notevole: al telefono si alternavano complici che si spacciavano per avvocato e per appartenente alle forze dell’ordine, insieme a una donna che in lacrime pronunciava il nome “mamma”. La truffa si concluse quando un uomo si presentò a casa della donna e riuscì a farsi consegnare 900 euro, l’unica somma disponibile, prima di allontanarsi rapidamente.

Solo dopo la partenza dei truffatori, la vittima si rese conto dell’inganno e denunciò l’accaduto al Commissariato. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ad altri accertamenti delegati dalla Procura di Brindisi, gli investigatori sono riusciti a identificare il presunto autore della truffa, a cui è stato notificato il provvedimento giudiziario.

Category: Cronaca