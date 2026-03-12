LAVORO SOMMERSO NEL SALENTO: SCOPERTI QUATTRO DIPENDENTI IRREGOLARI IN UN PUB
Quattro lavoratori impiegati senza contratto sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza durante un controllo effettuato in un pub del Nord Salento. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro sommerso e di verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
I controlli sono stati eseguiti dai militari della Sezione Operativa Navale di Otranto, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, nell’ambito di un piano di verifiche intensificato in occasione della Giornata internazionale della donna.
Nel corso dell’ispezione all’interno del locale, le Fiamme Gialle hanno identificato otto persone impegnate nelle attività lavorative. Dagli accertamenti effettuati è emerso che la metà di loro, quattro dipendenti, risultava priva di qualsiasi forma di regolare assunzione.
Alla luce delle irregolarità riscontrate, nei confronti della società titolare dell’attività sono state contestate violazioni amministrative con sanzioni che possono variare da un minimo di 7.800 euro fino a un massimo di 46.800 euro.
Poiché il numero dei lavoratori irregolari superava il dieci per cento della forza lavoro complessiva impiegata nell’esercizio, è stata inoltre avanzata la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale.
