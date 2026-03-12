MANDURIA, CROLLA UN RUDERE: MUORE ANZIANO TRAVOLTO DALLE MACERIE

(f.f.) _____________

Una mattinata drammatica quella di ieri mercoledì 11 marzo a Manduria, dove un anziano di 76 anni ha perso la vita travolto dal crollo improvviso di un fabbricato rurale nelle campagne del territorio. La vittima è Leonardo Fanuli, proprietario del terreno in cui sorgeva l’edificio ormai fatiscente.

Secondo le prime ricostruzioni, il rudere ha ceduto senza preavviso mentre l’uomo si trovava nelle vicinanze. Immediato l’allarme e l’arrivo dei sanitari del 118 della postazione di Torricella, che hanno potuto solo constatare il decesso: per Fanuli non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere le macerie. Gli agenti del commissariato locale hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La tragedia evidenzia ancora una volta i rischi legati a edifici rurali abbandonati e fatiscenti nelle campagne pugliesi, trasformati in trappole mortali per chi si trova a passarvi vicino.

Category: Cronaca