UNA DENUNCIA SOCIAL DI INCAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE NEL GESTIRE I CANTIERI
(Rdl) ______________ Post diffuso questo pomeriggio tramite Facebook da Filippo Montinari sulla sua pagina “Lecce di ieri – città di oggi” ___________
#INCAPACI!!! h 13,00 #traffico#caos#smog che i cantieri creino disagio è risaputo ed è necessario tollerare ma aumentarne il disagio quello no non si può tollerare..
Un’intera città ed i cittadini , indigeni e non , vittime ed ostaggio dell’incapacità che regna sovrana da un paio di lustri ,per assenza di studio programmazione ma soprattutto , a rigor di logica , #buonsenso .
Ma cosa costava un cartello stradale , e non solo lì, sulla deviazione di #VialeLeopardi /#ViaFrigole / #ViadiPettorano che indicasse il #Divietoditransitobus su via di Pettorano?
Ma come si può consentire che decine di bus lunghi oltre 12 metri con quelli anche doppi da 18 transitino verso la villa comunale su Via Costadura, con un semaforo il cui verde dura pochi secondi, creando bordello e casino su tutte le vie affluenti?
Stesso discorso per il quartiere Santa Rosa con via Mincio ed il caos di via Brenta ,Adriatica etc et..
Pulmann e Bus etc etc devono essere deviati verso l’estrema periferia, tipo da viale Leopardi, viale De Gasperi direzione via Bormida attraversando via Giammatteo direzione via Adriatica etc poi rientrando da superstrada per raggiungere le fermate di viale Calasso etc…

