FRANCAVILLA FONTANA, SALA DA BALLO ABUSIVA MASCHERATA DA ASSOCIAZIONE SPORTIVA: SCATTA IL SEQUESTRO

Controlli serrati delle Fiamme Gialle a Francavilla Fontana, dove un locale utilizzato come discoteca e ristorante è stato posto sotto sequestro perché operava senza le autorizzazioni previste. La struttura risultava formalmente registrata come associazione sportiva dilettantistica, ma di fatto ospitava serate danzanti, musica dal vivo e attività di ristorazione aperte al pubblico.

L’intervento è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza, che hanno apposto i sigilli al club dopo aver accertato che l’attività veniva promossa anche sui social network con eventi musicali e dj set, accompagnati dalla somministrazione di alimenti e bevande. Le iniziative, tuttavia, venivano organizzate senza alcuna autorizzazione per pubblico spettacolo.Le verifiche hanno fatto emergere inoltre gravi carenze sotto il profilo della sicurezza.

All’interno della struttura, infatti, mancava la documentazione obbligatoria sulla valutazione dei rischi, non erano presenti indicazioni per le vie di fuga e gli impianti elettrici risultavano improvvisati, con prese domestiche e cavi dell’illuminazione lasciati scoperti. Una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa per la sicurezza di clienti e lavoratori.

Al termine dell’operazione sono scattate due denunce.

Il presidente dell’associazione è stato segnalato all’autorità giudiziaria con l’accusa di apertura abusiva di un luogo destinato a pubblico spettacolo e per la mancata adozione delle misure di sicurezza sul lavoro. Denunciato anche il dj che animava le serate, ritenuto responsabile della diffusione di brani musicali protetti da diritto d’autore senza le autorizzazioni necessarie.

