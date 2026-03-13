QUASI TREMILA EURO A TESTA: IL 2025 DEL GIOCO D’AZZARDO IN PUGLIA

Con la chiusura del 2025, emergono dati allarmanti sul gioco d’azzardo in Puglia: i cittadini hanno speso complessivamente 12 miliardi di euro, una cifra che corrisponde a quasi tremila euro per abitante, bambini compresi. Il fenomeno del gioco d’azzardo, che già nel 2024 registrava numeri da capogiro, continua a crescere e che richiede interventi mirati sia sul fronte della legalità che dell’informazione.

I numeri del fenomeno regionale

La distribuzione della spesa evidenzia come 7,5 miliardi di euro siano stati giocati online, mentre oltre quattro miliardi sono finiti in ricevitorie, sale gioco e videopoker sparsi sul territorio. Bari si conferma la provincia con il volume più alto, superando il miliardo di euro speso, seguita da Taranto con più di 700 milioni. Questi dati fotografano una realtà preoccupante che attraversa l’intera regione.

Il coinvolgimento della criminalità organizzata

La Puglia è quinta in Italia per presenza di clan dediti al business del gioco, con 22 organizzazioni criminali attive nel settore. Secondo le analisi investigative, questo traffico risulterebbe più redditizio del narcotraffico per la criminalità organizzata. La regione detiene inoltre il triste primato della prima vittima innocente delle azzardomafie: Domenico Martimucci, ucciso il 5 marzo 2015 ad Altamura in una bomba esplosa in una sala giochi, nell’ambito dei contrasti tra gruppi per il controllo del mercato delle slot.

Il contrasto al gioco illegale

A livello nazionale, il mercato del gioco d’azzardo illegale vale circa 25 miliardi di euro annui, di cui il 75% proviene dal settore online. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha bloccato l’accesso a 9.685 siti illegali e recentemente ha emanato nuove linee guida che prevedono l’identificazione obbligatoria dei giocatori per vincite superiori a 2.000 euro e controlli rafforzati nelle aree ad alta incidenza criminale. Chi non rispetta le normative rischia sanzioni severe, inclusa la revoca delle concessioni.

Il ruolo strategico dell’informazione responsabile

In questo scenario complesso, assume particolare rilevanza il ruolo dei portali di informazione specializzati come Sitiscommesse, che svolgono una funzione informativa essenziale spesso sottovalutata. Questi siti non vanno infatti minimizzati come semplici raccoglitori di piattaforme per giocare con i migliori bonus, perché rappresentano una vera bussola per i giocatori. Attraverso analisi approfondite dei portali di gioco, verifiche sul rispetto delle normative e controlli su certificazioni e autorizzazioni, forniscono valutazioni sulle best practice applicate dagli operatori, dai pagamenti sicuri alla possibilità di giocare senza deposito, guidando gli utenti verso esperienze di gioco prive di rischi.

Le sfide future

Il paradosso normativo creato dal Decreto Dignità, che ha vietato la pubblicità ai siti legali lasciando campo libero agli operatori illeciti, rende ancora più urgente un intervento integrato che unisca prevenzione, contrasto ed educazione finanziaria. Solo attraverso una strategia coordinata che coinvolga istituzioni, operatori autorizzati e informazione responsabile sarà possibile arginare un fenomeno che continua a mietere vittime sociali ed economiche.

Category: Costume e società