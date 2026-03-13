GLI OBIETTIVI OPPOSTI DI NAPOLI E LECCE

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Ventinovesima giornata, decima di ritorno, siamo già alla volata finale in vista del traguardo: dopo quella di domani, mancheranno solo nove partite al termine.

Come è noto, il Napoli, terzo con 56 punti, è impegnato nella corsa per andare in Europa, il Lecce, quint’ultimo con 27 punti, è impegnato in quella per non andare in serie B.

Come è altrettanto noto, il divario in qualità e quantità fra le due rose è tale da non lasciare dubbi nei pronostici della vigilia: ma nel calcio si sa le partite poi bisogna giocarle sul campo, dove può succedere di tutto.

Come sempre accade di volta in volta con le squadre che egli allena, è di nuovo pure la partita di Antonio Conte alle prese con il problematico rapporto che lo lega alla sua città natia.

Napoli – Lecce si gioca sabato 14 marzo al San Paolo di Fuorigrotta, ora rimodernato e ribattezzato Diego Armando Maradona, davanti ad un pubblico che si annuncia più del solito numeroso. Il tempo sarà sereno – poco nuvoloso. Arbitra il signor Rosario Abisso di Palermo, fischio di inizio alle 18.00.

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