CARMIANO, TENTANO LA SPACCATA IN UN NEGOZIO DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI: LADRI IN FUGA SENZA BOTTINO

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Colpo fallito nella notte tra sabato e domenica a Magliano, frazione del comune di Carmiano, dove due malviventi hanno tentato di introdursi in un negozio di abbigliamento per bambini senza però riuscire nel loro intento.

Nel mirino dei ladri è finita l’attività commerciale “Incanto”. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero arrivati sul posto a bordo di uno scooter e avrebbero cercato di forzare l’ingresso utilizzando un’accetta. I malviventi hanno colpito ripetutamente la porta a vetri con l’obiettivo di sfondarla e accedere all’interno del negozio per impossessarsi della merce.

Nonostante i diversi colpi inferti, però, la vetrata ha retto all’urto impedendo ai ladri di entrare nel locale. Di fronte all’impossibilità di completare il furto, i due hanno deciso di desistere e si sono allontanati rapidamente senza riuscire a portare via nulla.

L’episodio ha comunque provocato danni all’ingresso dell’attività commerciale. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, ora al vaglio degli investigatori.

Category: Cronaca