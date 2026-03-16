MANDURIA, ASSALTO IN STRADA A UNA DONNA: MINACCIATA CON DUE PISTOLE E POI DERUBATA, DUE INDAGATI

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Una rapina particolarmente violenta, avvenuta alla fine di gennaio, ha portato all’arresto di un giovane e al collocamento di un minorenne in comunità. I due sono accusati di aver assalito una donna lungo la strada, minacciandola con armi da fuoco e costringendola a consegnare tutto ciò che aveva con sé.

La vittima, una 45enne residente a Novoli, si è rivolta ai carabinieri della stazione di Campi Salentina raccontando i drammatici momenti vissuti la sera del 29 gennaio. Secondo quanto denunciato, mentre rientrava a casa dopo essere partita da Taranto, la donna si è trovata improvvisamente la strada bloccata da due grandi massi posizionati sull’asfalto nei pressi di Manduria.

Costretta a fermarsi, si è vista avvicinare da due individui con il volto coperto da passamontagna. I malviventi, armati – uno con un’ascia e l’altro con due pistole – l’avrebbero obbligata a uscire dall’auto. La donna sarebbe stata spinta a terra, minacciata e palpeggiata nelle parti intime mentre i rapinatori le intimavano di consegnare denaro, effetti personali e anche le chiavi della sua abitazione.

Dopo averla lasciata lungo la strada, i due avrebbero utilizzato proprio quelle chiavi per raggiungere l’appartamento della vittima a Novoli. Una volta entrati in casa, avrebbero portato via diversi oggetti di valore, tra cui giacche, borse e accessori firmati.

Le indagini avviate dai militari, supportate da testimonianze e accertamenti investigativi, hanno consentito di risalire ai presunti responsabili dell’aggressione. Si tratta di un 26enne originario della provincia di Taranto, finito in carcere, e di un 17enne della stessa area, per il quale è stato disposto l’inserimento in una comunità. Il difensore del minorenne ha già avanzato richiesta di messa alla prova.

I due dovranno ora rispondere delle accuse di rapina aggravata e furto. La donna è assistita dall’avvocato Salvatore Rondine. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

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