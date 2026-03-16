RUBA PROFUMI PER CENTINAIA DI EURO IN UN NEGOZIO DEL CENTRO DI LECCE: FERMATO DALLA POLIZIA DI STATO

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Tentativo di furto in uno dei principali negozi del centro cittadino, dove un giovane è stato bloccato dopo aver sottratto diversi prodotti dagli scaffali del reparto profumeria. Protagonista dell’episodio un 29enne leccese, già noto alle forze dell’ordine, fermato nella serata di mercoledì in piazza Mazzini.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane si sarebbe aggirato all’interno del punto vendita Coin soffermandosi nel settore dedicato alle fragranze. Approfittando di un momento di distrazione, avrebbe prelevato numerosi profumi di marca cercando poi di uscire dal negozio senza passare dalle casse. Il valore complessivo della merce sottratta è stato stimato intorno ai 400 euro.

Il piano, tuttavia, non è andato a buon fine. Gli addetti alla sicurezza del negozio, insospettiti dai suoi movimenti, lo hanno tenuto d’occhio e sono riusciti a fermarlo prima che riuscisse a dileguarsi tra le vie della zona commerciale.

Sul posto è stata quindi richiesta l’immediata presenza della polizia. Gli agenti delle volanti, intervenuti poco dopo, hanno preso in consegna il 29enne e recuperato tutta la merce sottratta, che è stata riconsegnata ai responsabili dell’esercizio commerciale.

L’uomo è stato accompagnato in questura e arrestato con l’accusa di furto. Dopo gli adempimenti previsti e la convalida del provvedimento, l’autorità giudiziaria ha disposto la sua liberazione in attesa degli sviluppi del procedimento penale.

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