MONTESANO SALENTINO, VIOLENTA LITE TRA CONOSCENTI FINISCE A COLPI DI FUCILE: 31ENNE FERITO A UNA GAMBA

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Una discussione nata per il risarcimento di alcuni danni a un’auto è degenerata in un episodio di violenza che ha portato al ferimento di un uomo. Il fatto è avvenuto nella mattinata di sabato, quando un litigio tra conoscenti, alimentato da vecchi contrasti, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Secondo quanto ricostruito finora, l’origine della vicenda risalirebbe a qualche giorno prima. Durante una lite, un 39enne del posto avrebbe colpito con una pietra l’automobile di un conoscente, provocando alcuni danni alla vettura. Per chiarire l’accaduto e chiedere spiegazioni, il proprietario dell’auto si sarebbe presentato nell’abitazione dell’uomo insieme al figlio di 31 anni.

Una volta entrati in casa, il confronto verbale sarebbe rapidamente degenerato. Il padrone dell’abitazione avrebbe afferrato una mazza da baseball colpendo alla testa il giovane. A quel punto padre e figlio avrebbero reagito lanciando contro di lui alcune bottiglie di birra presenti nell’abitazione.

Nel pieno della colluttazione, il 39enne avrebbe preso un fucile ad aria compressa e sparato un colpo che ha raggiunto il trentunenne alla gamba, precisamente alla tibia. Nonostante la ferita, il giovane è riuscito a recarsi autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove i medici hanno provveduto a rimuovere il pallino dalla gamba. Dopo le cure, è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Specchia. I militari hanno già ascoltato le persone coinvolte per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Durante una perquisizione effettuata nell’abitazione dove si è verificato l’episodio, sono stati sequestrati il fucile utilizzato per sparare e tre pugnali.

Dell’accaduto è stata informata l’autorità giudiziaria, che ora valuterà eventuali responsabilità. Le indagini proseguono e non si esclude che possano essere adottati provvedimenti nei confronti delle persone coinvolte già nelle prossime ore.

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