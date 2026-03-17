LECCE E PROVINCIA, CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA

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Controlli rafforzati su tutto il territorio salentino per intensificare l’attività di prevenzione e garantire maggiore sicurezza. Su disposizione del questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, la scorsa settimana la Polizia di Stato ha messo in campo un ampio dispositivo operativo che ha coinvolto diversi uffici della Questura e vari reparti specializzati.

Alle operazioni hanno preso parte gli agenti della Sezione Volanti, della Polizia Stradale, della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine, della Polizia Scientifica, della Divisione Immigrazione e della Polizia Amministrativa, oltre al personale della Polfer e dei Commissariati del territorio. Le attività si sono svolte con il supporto anche della Polizia Provinciale e delle polizie locali nei comuni di Lecce, Surbo, Cavallino e Otranto.

Nel capoluogo salentino l’attenzione si è concentrata soprattutto nel centro storico e nelle aree maggiormente frequentate durante le ore serali, dove si registrano spesso fenomeni legati alla cosiddetta “malamovida”. I controlli hanno interessato anche la zona della stazione ferroviaria.

Nel corso delle attività, il Commissariato di Gallipoli ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nei confronti di un 48enne di Taviano, pluripregiudicato. Il provvedimento deriva da un arresto in flagranza avvenuto nel febbraio dello scorso anno, quando l’uomo era stato sorpreso mentre stava smontando infissi da una villetta di campagna nelle campagne di Taviano. Durante la perquisizione gli agenti avevano inoltre trovato un coltello a serramanico, successivamente sequestrato. L’uomo dovrà scontare una condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Un secondo ordine di carcerazione è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Galatina nei confronti di un individuo già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento è collegato a quanto accaduto lo scorso 6 marzo, quando una pattuglia impegnata in un controllo sulla strada per Soleto aveva fermato due persone a bordo di un monopattino. Uno dei due, nel tentativo di sottrarsi al controllo, aveva reagito lanciando il monopattino contro uno dei poliziotti. Prima di fuggire a piedi aveva anche abbandonato un borsello contenente oltre 150 grammi di hashish. L’uomo, che all’epoca dei fatti era già sottoposto a una misura restrittiva per altri reati, è stato rintracciato, arrestato e trasferito nel carcere di Lecce per scontare la pena disposta dall’autorità giudiziaria.

Parallelamente, nel territorio di Otranto è stata condotta un’operazione di monitoraggio straordinaria con un dispositivo interforze che ha coinvolto Polizia di Stato, Polizia Stradale, Squadra Mobile, Carabinieri, Polizia Provinciale e personale della Motorizzazione Civile di Bari. I controlli si sono concentrati in particolare sulle principali strade che collegano la costa con l’entroterra, percorsi frequentemente utilizzati da motociclisti con mezzi di grossa cilindrata e spesso segnalati per eccessi di velocità.

La presenza capillare delle pattuglie ha avuto una funzione preventiva e di deterrenza e, durante l’operazione, non sono state registrate particolari criticità.

Complessivamente, nel corso della settimana sono state controllate 2.798 persone e 1.238 veicoli su tutto il territorio provinciale.

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