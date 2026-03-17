LECCE E PROVINCIA, CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI

(f.f.)____________

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulle irregolarità negli esercizi pubblici e sulla cosiddetta “malamovida”, prestando particolare attenzione alle zone più frequentate durante le ore serali e notturne.

L’operazione ha visto l’impiego congiunto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce e delle Stazioni Carabinieri di Lecce Santa Rosa, Calimera e San Pietro in Lama, supportati anche dal Nucleo Ispettorato del Lavoro e dai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro locale.

Durante un’ispezione presso un’attività commerciale del capoluogo, i militari hanno denunciato il titolare, un 40enne di origine cinese residente a Lecce, per violazione dello Statuto dei Lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970), in quanto impiegava personale senza la preventiva comunicazione agli uffici del Centro per l’Impiego. Sul totale di 13 dipendenti controllati, 7 sono risultati irregolari. L’attività ha portato all’applicazione di sanzioni amministrative per 3.900 euro e ammende per oltre 25.000 euro.

Parallelamente, lungo le principali arterie stradali della provincia, sono stati istituiti posti di blocco volti a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire comportamenti rischiosi legati alla vita notturna. Durante le verifiche, un uomo originario della provincia di Potenza è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per possesso di materiale esplodente artigianale, in violazione dell’art. 703 del codice penale.

Inoltre, sette giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, presumibilmente hashish e marijuana, mentre altri due ragazzi, rispettivamente di 24 e 22 anni, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Complessivamente, l’operazione ha permesso l’identificazione di oltre 60 persone e il controllo di circa 50 veicoli, con un’auto sottoposta a sequestro e un’altra a fermo amministrativo. Le sanzioni complessive hanno superato 1.700 euro, mentre 68 punti patente sono stati decurtati e tre documenti di circolazione ritirati.

Nello stesso contesto, a Leverano i Carabinieri hanno tratto in arresto un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali nei confronti della compagna. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la donna, causandole ferite giudicate guaribili in 15 giorni dai sanitari. L’intervento immediato dei militari, allertati dalla vittima, ha impedito che l’aggressione degenerasse ulteriormente.

Dopo le formalità di rito, il 46enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica.

Category: Cronaca