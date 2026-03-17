BRINDISI, SGOMINATA FRANGIA DELLA SACRA CORONA UNITA

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Questa mattina la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone ritenute appartenenti alla frangia “tuturanese” della Sacra Corona Unita, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. L’operazione ha visto l’impiego di oltre cinquanta agenti tra Squadra Mobile di Brindisi, S.I.S.C.O. di Lecce, reparti speciali, unità cinofile, tiratori scelti e il Reparto Volo di Bari, con il supporto della Polizia Scientifica di Brindisi.

Le indagini, iniziate lo scorso autunno, hanno permesso di documentare numerosi episodi di estorsione ai danni di imprenditori agricoli ed edili del territorio. Alcune vittime erano costrette a versare somme di denaro, fino a tremila euro, per poter lavorare senza rischi sui propri terreni o per ottenere appalti, con ulteriori importi proporzionali alle produzioni agricole. Chi si opponeva alle richieste del clan rischiava danneggiamenti alle attrezzature o incendi, mentre gli arrestati coordinavano le attività criminali, partecipando a riunioni operative e sfruttando contatti nel mondo dell’imprenditoria e della politica locale per consolidare il controllo sul territorio.

Tra i fermati figura un uomo vicino ai vertici storici del clan, che partecipava alla pianificazione delle attività illecite e facilitava i rapporti tra membri della frangia e vittime delle estorsioni. Un’ altra persona, nota nel panorama politico e sociale di Tuturano, avrebbe organizzato gli incontri tra gli esponenti del clan e gli imprenditori estorti, agevolando la riscossione dei pagamenti e rafforzando il potere della frangia locale.

L’operazione rappresenta un colpo significativo alla Sacra Corona Unita e alle sue articolazioni territoriali, confermando l’impegno della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e delle forze di polizia pugliesi nel contrasto alla criminalità organizzata nella provincia di Brindisi._______________

AGGIORNAMENTO. Uno dei quattro provvedimenti riguarda una persona risultata al momento ancora irreperibile. Gli arrestati sono Adriano Vitale, 58 anni, Mauro Iaia, 40 anni, e Pietro Guadalupi, 36 anni, ex presidente del Consiglio Comunale di Brindisi.

Category: Cronaca