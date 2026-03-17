LECCE, CONTROLI DELLA POLIZIA DI STATO SUI LOCALI DELLA MOVIDA

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La Polizia di Stato di Lecce ha intensificato i controlli sul territorio, tra prevenzione della violenza domestica, lotta allo spaccio di droga e vigilanza sui locali della movida. Nelle ultime ore tre persone hanno ricevuto ammonimenti del Questore, una coppia è stata denunciata per droga e un locale è stato sanzionato per irregolarità amministrative.

Tra i tre ammoniti ci sono un 66enne leccese che perseguitava il fratello con continue richieste di denaro e minacce, un 18enne di Miggiano che intimoriva la madre e il suo compagno, arrivando a minacciare di dare fuoco a un’auto, e un 32enne leccese che, in preda all’ira dopo una lite con l’ex fidanzata, l’ha inseguita in auto e ha speronato alcuni passanti intervenuti in suo aiuto. In tutti i casi il Questore ha intimato di desistere dalle condotte violente e ha segnalato la possibilità di percorsi rieducativi gratuiti.

I controlli hanno interessato anche i locali pubblici. In un ristorante di un piccolo centro della provincia di Lecce, gli agenti hanno trovato circa 450 persone a un evento con musica dal vivo, a fronte delle 200 indicate nella SCIA. Sono scattate sanzioni per violazioni dell’articolo 68 del TULPS, per mancata esposizione della SCIA e per l’assenza della valutazione di impatto acustico.

Sul fronte della droga, a Casarano la Polizia ha fermato un’auto con a bordo una giovane coppia. La ragazza, visibilmente agitata, nascondeva nel reggiseno 13 dosi di cocaina. In casa del compagno sono stati trovati altri 7,5 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Per entrambi è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.

Gli interventi confermano l’impegno della Polizia di Stato di Lecce nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, proteggere le vittime di violenza e vigilare sul rispetto delle norme nei locali della movida e nella vita quotidiana dei cittadini.

Category: Cronaca