SULL’IMPROVVISAZIONE TEATRALE CON MINGO DE PASQUALE IL QUARTO APPUNTAMENTO CON I “Per_corsi d’arte a Teatro” A GALATINA MERCOLEDI’ 18

(Rdl) ___________Continuano gli appuntamenti con i Per_corsi d’arte a Teatro al Cavallino Bianco di Galatina organizzati da Vito d’Agostino Produzioni srl e Compagnia Theatrum con la collaborazione della Amministrazione comunale di Galatina.

Mingo de Pasquale sarà protagonista del prossimo laboratorio: improvvisazione teatrale.

Artista poliedrico del panorama teatrale e televisivo italiano. Attore, autore e formatore, De Pasquale ha costruito negli anni un linguaggio espressivo capace di unire ironia, profondità e una forte attenzione al sociale.

La sua presenza rappresenta un valore aggiunto significativo: non solo per il bagaglio artistico che porta con sé, ma per l’energia e la passione con cui riesce a trasmettere il senso più profondo del fare teatro.

Leccecronaca.it l’ha intervistato per i suoi lettori.

D- Mingo cosa dobbiamo aspettarci da questa esperienza?“

R- “Prima di tutto un pomeriggio di grande divertimento. L’improvvisazione teatrale è libertà, gioco e sorpresa. In due ore e mezza lavoreremo sull’ascolto, sulla fantasia e sulla capacità di reagire all’imprevisto. Non è un’esperienza solo per chi vuole fare l’attore: è un allenamento alla vita, perché ci insegna a fidarci di noi stessi, a stare nel momento e scoprire che spesso le cose più belle nascono proprio quando non sono programmate.

D- In che modo possiamo spingere al massimo il concetto che il teatro fa bene al cuore e alla mente? Specie in un momento storico in cui l’immersione nella tecnologia sembra fagocitare tutto e tutti?

R- “Il teatro è uno dei pochi luoghi rimasti dove le persone possono davvero incontrarsi. Non attraverso uno schermo, ma nello stesso spazio, respirando la stessa energia. In un tempo in cui la tecnologia rischia di assorbire tutto, il teatro ci ricorda qualcosa di essenziale: il valore della presenza, dell’ascolto e dell’emozione condivisa. Ed è proprio questa esperienza viva che nutre il cuore e libera la mente”.

Category: Costume e società