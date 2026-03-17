“Adelaide”, ROMANZO DI MARCO PIACENTE A SAN PIETRO VERNOTICO MERCOLEDI’ 18

di Raffaele Polo ____________

La Pro Loco di San Pietro Vernotico, in collaborazione con la casa editrice Sogni di Carta e Pro Loco Lecce APS, organizza una serata dedicata alla letteratura e al dialogo culturale con la presentazione del romanzo “Adelaide” dello scrittore Marco Piacente (Sogni di carta, pagine 392, 25 euro).

L’incontro si tiene mercoledì 18 marzo alle ore 17.00 presso il Cinema Massimo di San Pietro Vernotico e rientra nel calendario di appuntamenti dedicati alla promozione della cultura e della lettura sul territorio.

Durante la serata il pubblico avrà l’opportunità di conoscere più da vicino il romanzo e il suo autore, attraverso un momento di dialogo e confronto sul valore della narrativa contemporanea e sul percorso creativo che ha portato alla nascita dell’opera.

Ad aprire l’incontro sarà Alessandro Garofalo, della compagnia teatrale Ghefiura, che introdurrà l’autore e il libro.

Seguirà una conversazione con Marco Piacente, alla quale prenderanno parte Johnny Pinto, della compagnia teatrale Don Pietro Cocciolo e Osvaldo Marangio, scrittore.

L’evento rappresenta un’occasione di incontro tra letteratura, teatro e pubblico, con l’obiettivo di promuovere la lettura e valorizzare il dialogo culturale nel territorio.

‘Adelaide’ è una storia d’amore senza tempo, tramandata dalla madre alla voce narrante. Quasi una fiaba per adulti: Adelaide ha il talento della musica ma vive rinchiusa, nascondendo al mondo se stessa e la sua condizione. Amerigo è un giovane affascinante, un professionista benestante catapultato dalla sua città, Modena, nel Sud più profondo e sconosciuto, San Pietro Vernotico, nella provincia brindisina.

I due si intuiscono, si rincorrono, si cercano ma il loro amore rimane sospeso, incompreso, incompleto.

L’autore trasporta il lettore, con la maestria di un regista e la sensibilità di un compositore, nell’animo profondo di un immediato dopoguerra che si trasforma però in un tempo immortale.

Perché l’amore segue lo stesso spartito da sempre e in ogni luogo.

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Marco Piacente (1949) è nato e vive a San Pietro Vernotico (BR). Fin da giovanissimo ha sviluppato interesse per la scrittura e la musica, componendo brani e canzoni. Il suo poliedrico talento lo ha portato alle soglie del successo ma la mancata realizzazione di questo sogno lo ha spinto ad abbandonare per lunghi anni la scrittura. Raggiunta la maturità, ha ripreso a comporre per se stesso e per altri (alcuni brani sono stati realizzati per il cantante leccese Enzo Petrachi).

La passione per il teatro lo vede in veste di attore e autore di diverse commedie in vernacolo.

Dopo aver ricostruito, in un’opera corposissima, la storia della propria famiglia, ha deciso di dare voce a una storia antica che la madre gli raccontava quando era ragazzino: l’amore mai sbocciato tra una talentuosa pianista e un giovane professionista proveniente dal Nord.

“Adelaide” è il suo primo romanzo.

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