PERCHE’ LA CHAMPIONS LEAGUE SEMBRA COSI’ FACILE PER LE SQUADRE DI PREMIER LEAGUE: CINQUE MOTIVI

Quando questa settimana inizierà il turno playoff della UEFA Champions League, ci sarà solo una squadra di Premier League in campo. Il Newcastle United volerà a Baku mercoledì per affrontare i campioni in carica dell’Azerbaigian, il Qarabag FK.

Per quasi tutti, raggiungere il turno playoff è un successo. I campioni in carica di Eredivisie e Serie A non hanno raggiunto i playoff — sono stati eliminati nella fase campionato — così come due club della Liga, un altro club olandese, uno tedesco e uno francese. Entrambe le finaliste della scorsa Champions League, Inter e Paris Saint-Germain, non hanno fatto abbastanza nella fase campionato per accedere direttamente agli ottavi, quindi sono nei playoff, così come Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund e Juventus.

Lo scopo principale della fase campionato è evitare l’eliminazione — a meno che tu non giochi in Premier League.

L’Arsenal ha chiuso al primo posto nella fase campionato, vincendo tutte e otto le partite. Il Liverpool è arrivato terzo, il Tottenham quarto, il Chelsea sesto e il Manchester City ottavo. In altre parole, ecco da dove provengono le otto squadre che hanno ottenuto il pass diretto per gli ottavi:

• Germania: 1

• Spagna: 1

• Portogallo: 1

• Inghilterra: 5

Ancora più sorprendente: quattro delle cinque squadre di Premier League che hanno chiuso tra le prime otto hanno ottenuto una media punti più alta in Champions rispetto al campionato nazionale. Il Liverpool è sesto in Inghilterra, terzo in Europa. Il Tottenham ha appena esonerato l’allenatore, è a cinque punti dalla zona retrocessione in Inghilterra, e ha chiuso quarto nella prima fase del torneo che teoricamente riunisce le migliori squadre del mondo.

In questo contesto, le Quote Champions League su piattaforme come Marathonbet vengono talvolta considerate come riferimento informativo sull’andamento delle squadre nel torneo.

Sembra quasi che la Champions League sia più facile per le squadre inglesi rispetto alla Premier League — e il motivo è proprio questo. Ecco i cinque motivi principali.

1. Le squadre di Premier League sono più ricche della maggior parte delle squadre in Champions League

Qualche settimana fa Deloitte ha pubblicato la Money League, che classifica i 30 club più ricchi del mondo in base ai ricavi. Ecco quante squadre per paese compaiono nella lista:

• Portogallo: 1

• Francia: 1

• Turchia: 2

• Spagna: 3

• Italia: 4

• Germania: 4

• Inghilterra: 15

La Premier League ha di gran lunga i contratti televisivi più ricchi e distribuisce questi ricavi in modo più equo rispetto agli altri grandi campionati europei. Il risultato è quello che vediamo sopra.

I ricavi non hanno una correlazione perfetta con il successo — per esempio il West Ham è 20° nella Money League — ma nel lungo periodo, su larga scala, le squadre più ricche tendono a essere le migliori.

2. Le squadre di Premier League hanno più talento della maggior parte delle squadre in Champions League

Sebbene i dati sugli stipendi siano difficili da reperire, le valutazioni di mercato delle rose su Transfermarkt rappresentano un buon indicatore di quanto una squadra investa nei propri giocatori — e quindi del loro talento.

Ecco come si distribuiscono le prime 25 squadre per valore stimato:

• Francia: 1

• Portogallo: 2

• Italia: 3

• Spagna: 3

• Germania: 3

• Inghilterra: 13

La maggior parte dei migliori giocatori al mondo gioca in Premier League — e molti di loro non partecipano nemmeno alla Champions League.

3. Le squadre di Premier League sono migliori della maggior parte delle squadre in Champions League

Le classifiche Elo dei club, basate esclusivamente sui risultati storici, suddividono le prime 25 squadre così:

• Francia: 1

• Portogallo: 2

• Spagna: 3

• Germania: 3

• Italia: 4

• Inghilterra: 12

Anche i mercati delle scommesse confermano questa tendenza. Secondo PitchRank, ci sono 11 squadre di Premier League valutate più forti del Bayer Leverkusen. Se prendiamo il Benfica, la squadra con il ranking più basso tra quelle rimaste in Champions, 16 squadre inglesi risultano valutate superiori.

In una competizione a 36 squadre che includesse le migliori al mondo, quasi la metà potrebbe provenire dalla Premier League.

4. Le squadre di Premier League hanno calendari più semplici rispetto alle altre in Champions League

Secondo le valutazioni Elo:

• Arsenal: 1°

• Manchester City: 2°

• Liverpool: 5°

• Chelsea: 8°

• Newcastle: 10°

• Tottenham: 16°

Le regole UEFA impediscono alle squadre della stessa nazione di affrontarsi nella fase campionato. Questo significa che, ad esempio, il Tottenham non può pescare cinque delle prime dieci del torneo. E infatti, secondo Opta, gli Spurs hanno avuto il calendario più semplice di tutti. Liverpool ha avuto il quarto più semplice, Chelsea il quinto, Manchester City il settimo.

In media, quindi, le squadre inglesi affrontano percorsi meno difficili rispetto alle altre grandi leghe.

5. La Premier League è più fisicamente impegnativa della Champions League

Anthony Gordon ha spiegato la differenza prima della sfida contro il PSG:

“In Champions League le squadre sono più aperte. Provano tutte a giocare. È meno basata sulle transizioni. In Premier è diventata più fisica che mai. A volte sembra una partita di basket. È incessante dal punto di vista fisico. Si tratta di duelli: chi vince i duelli vince la partita.”

I dati supportano questa visione.

In Premier League questa stagione si registrano 110 duelli aerei per partita, contro i 77,3 della Champions League. Le rimesse laterali lunghe sono passate da 1,22 a 3,59 per partita in Premier.

Inoltre, le squadre inglesi dominano anche sui calci piazzati. Il Liverpool, per esempio, ha chiuso la fase campionato con un differenziale di +8 gol da palla inattiva in Champions, mentre in Premier è a -6.

In sintesi, la combinazione di superiorità finanziaria, talento, forza fisica e vantaggi strutturali (come l’impossibilità di affrontarsi tra squadre inglesi nella fase campionato) ha creato un divario enorme.

Cinque squadre di Premier League si sono qualificate direttamente agli ottavi.

E quanto all’unica rimasta nei playoff? Se si guardano le statistiche sui calci piazzati, il Qarabag risulta ultimo tra le 36 squadre della fase campionato.

Si può facilmente immaginare come andranno le prossime due partite. Probabilmente molto simili alle prime otto.

Category: Costume e società, Sport