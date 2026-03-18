OSTUNI, MAXI CONTROLLI INTERFORZE: ATTIVITA’ NEL MIRINO E MULTE SALATE

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Controlli serrati e presenza massiccia delle forze dell’ordine nel centro di Ostuni, dove lo scorso 13 marzo è scattata un’operazione straordinaria ad alto impatto disposta dal Questore di Brindisi, in linea con le strategie definite in sede prefettizia per il rafforzamento della sicurezza sul territorio.

Un vero e proprio blitz interforze ha visto impegnati agenti della Polizia di Stato, militari dell’Arma dei Carabinieri e unità della Guardia di Finanza, affiancati da reparti specializzati, cinofili, polizia scientifica e personale della polizia locale, oltre agli operatori sanitari e ai funzionari dei Monopoli.

Il bilancio dell’operazione è significativo: 230 persone identificate, 153 veicoli controllati e cinque esercizi pubblici passati al setaccio. Nel corso delle verifiche è emersa una situazione irregolare all’interno di un locale, dove era in corso una festa privata con somministrazione abusiva di alimenti e bevande. Per i responsabili è scattata una sanzione pesante, pari a 15mila euro.

Sotto la lente anche una sala scommesse: qui gli accertamenti hanno fatto emergere anomalie che hanno portato a una multa da mille euro e all’avvio del procedimento per la sospensione della licenza.

Non sono mancati interventi sul fronte della sicurezza stradale: un’auto è stata sequestrata amministrativamente perché priva di copertura assicurativa, mentre un automobilista è stato multato per essersi messo alla guida senza patente.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio che, come annunciato, proseguirà nei prossimi giorni anche in altri comuni della provincia, con l’obiettivo di mantenere alta la pressione contro illegalità e comportamenti irregolari.

Category: Cronaca