SG ARREDI PROTAGONISTA A LECCE: ARREDO, DESIGN E VISIONE IN UN EVENTO ESCLUSIVO DAL 15 AL 18 MAGGIO

(Rdl) ______________ Dal 15 al 18 maggio, SG Arredi di Silvia Gavazzi sarà tra i protagonisti di Lecce Arredo, uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di interior design e per chi desidera trasformare la propria casa in uno spazio unico e personale.

SG Arredi concessionario unico di zona per Stosa cucine – lo show room, inaugurato lo scorso 11 ottobre, si trova in via Tasso 10 – presenterà uno stand straordinario e vi racconterà di un percorso immersivo nell’abitare contemporaneo. Camere da letto, living, complementi d’arredo, oggettistica e proposte dal carattere distintivo accompagneranno i visitatori in un viaggio fatto di stile, funzionalità e ricerca estetica.

«Dal 15 maggio al 18 saremo in Expo con le novità non solo delle cucine, ma anche con camere, living e complementi d’arredo, oggettistica e articoli unici nel loro genere» – racconta Silvia Gavazzi a leccecronaca.it «Tutto questo sarà accompagnato da un evento unico: un omaggio, una sorpresa unica, per i nostri clienti che vorranno affidare la loro casa alla nostra esperienza».

Una dichiarazione che racchiude la filosofia di SG Arredi: non limitarsi a vendere soluzioni, ma costruire relazioni e accompagnare ogni cliente in un percorso su misura, dove ogni dettaglio è pensato per rispecchiare gusti, esigenze e personalità.

La partecipazione a Lecce Arredo rappresenta quindi non solo una vetrina delle nuove proposte, ma anche un’occasione concreta per incontrare il pubblico, ascoltare bisogni e offrire consulenze personalizzate.

Il valore aggiunto?

Un evento speciale pensato proprio per chi sceglierà di affidarsi alla competenza e alla visione di SG Arredi.

Un invito aperto a chi immagina la propria casa come un luogo da vivere, raccontare e reinventare ogni giorno.

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