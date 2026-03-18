BRINDISI, OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA FINANZA: UN ARRESTO PER SPACCIO

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Nuovo intervento delle forze dell’ordine contro il traffico di sostanze stupefacenti nel Brindisino. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha fermato un giovane del posto anni, trovato in possesso di droga e denaro contante ritenuto legato all’attività di spaccio.

Il controllo è avvenuto durante un servizio sul territorio. I militari, insospettiti dall’atteggiamento del ragazzo alla guida della propria auto, hanno deciso di procedere con una verifica più approfondita. All’interno del veicolo è stata individuata una prima quantità di hashish.

Le successive perquisizioni, estese anche all’abitazione del giovane, hanno portato al ritrovamento di altra sostanza stupefacente, tra hashish e cocaina, oltre a strumenti utilizzati per la preparazione delle dosi, come un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti anche 8.500 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti compatibili con l’attività illecita.

Nel complesso, il sequestro ha riguardato circa 900 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina. Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

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