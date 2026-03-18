GALLIPOLI, CONTROLLI ANTIDROGA DELLA POLIZIA PORTANO A DUE DENUNCE

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Ieri sera personale della Squadra volante del Commissariato di Gallipoli ha proceduto al controllo di un gruppetto di ragazzi che stanziavano in un luogo noto per essere piazza di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione personale ai fini della ricerca di sostanze illecite a carico di un ragazzo di 19 anni, nato a Brindisi, che si accompagnava ad un gruppo di minorenni, ha portato al rinvenimento di un tirapugni occultato nella tasca destra del suo giubbino.

Poiché l’arma, il cui porto è vietato dalla legge, era posizionata per essere immediatamente disponibile ed utilizzabile come offesa, il giovane è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante il controllo di polizia, nelle immediate vicinanze, altro personale del Commissariato, in servizio di controllo del territorio, si accorgeva della cessione di sostanza stupefacente tra due persone.

Dopo un breve inseguimento a piedi, è stato fermato il cedente, un uomo di 40 anni di Gallipoli, nei confronti del quale, al fine di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, é stata effettuata una perquisizione personale e veicolare.

Così, occultato sulla persona veniva rinvenuto un contenitore in plastica del tipo ovetto Kinder contenente undici cipollotti di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di 3,5 gr., mentre occultata nel veicolo in uso, la somma in piccoli tagli di euro 85.

Per tale condotta il 40enne è stato denunciato a piede libero per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

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