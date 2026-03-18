GALATINA, INAUGURATA AULA AUDIZIONI: LA POLIZIA DI STATO A CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

Report della Questura di Lecce ______________

Galatina: la Polizia di Stato inaugura una nuova aula per le audizioni. Rafforzata la rete di contrasto alla violenza di genere.

​GALATINA – Inserendosi nel più ampio solco delle iniziative di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere e domestica promosse dalla Polizia di Stato, in data odierna il Questore di Lecce Giampietro Lionetti ha inaugurato una nuova “aula per le audizioni” presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina.

​La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza delle massime autorità civili, religiose e militari. Il progetto, nato dalla sinergia tra l’amministrazione della Pubblica Sicurezza e il contributo concreto delle associazioni locali “Galatina al centro” e “Società operaia di mutuo soccorso” (S.O.M.S.), mira a offrire alle vittime un ambiente accogliente, riservato e ricco di umanità, fondamentale per poter sporgere denuncia in un contesto protetto.

​Un impegno a 360 gradi contro la violenza.

L’apertura di questo spazio non è un atto isolato, ma il tassello di un lavoro costante. Da anni, infatti, il personale specializzato della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce porta avanti una capillare opera di sensibilizzazione in istituti scolastici, enti locali e luoghi pubblici, diffondendo la cultura della legalità e promuovendo il contrasto ai reati di cui al “Codice Rosso”.

​La consapevolezza che la violenza di genere non sia un reato ordinario, ma un fenomeno che richiede una risposta di sistema, ha spinto la Questura a collaborare attivamente con i centri antiviolenza del territorio – raggiungibili tramite il numero nazionale 1522 – grazie a Protocolli d’intesa permanenti siglati in Prefettura. L’obiettivo è duplice: da un lato, intercettare e accogliere le istanze delle vittime; dall’altro, favorire percorsi di recupero per gli autori delle condotte, come dimostrato dal protocollo “Zeus Finis Terrae” rinnovato nel 2025 con la società cooperativa Medihospes, attivo in tutta la provincia di Lecce per il recupero dei soggetti destinatari di ammonimenti per atti persecutori e violenza domestica, al fine di arginare il rischio di recidiva.

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La repressione degli episodi di violenza parte, inevitabilmente, dalla denuncia. È per questo che la creazione di aule per le audizioni protette su tutto il territorio nazionale risponde alla necessità di abbattere il muro dell’omertà e del timore. L’importanza di tali presidi è confermata dai dati relativi all’attività del Commissariato di Galatina, svolta a carico di vittime vulnerabili o in seguito ad attivazioni del “Codice Rosso”, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2025:

​44 denunce ricevute

​34 audizioni protette espletate

​147 deleghe dell’Autorità Giudiziaria

​49 soggetti denunciati a piede libero

​12 ammonimenti del Questore

​11 misure restrittive

​3 braccialetti elettronici applicati.

Nei primi due mesi del 2026, i dati confermano il trend dell’anno precedente, con, allo stato, un leggero calo:

6 denunce ricevute

​5 audizioni protette espletate

​12 deleghe dell’Autorità Giudiziaria

​6 soggetti denunciati a piede libero

​2 ammonimenti del Questore.

​Con l’apertura dell’aula per le audizioni di Galatina, la Questura di Lecce riafferma la propria vicinanza alla cittadinanza, garantendo, non solo la necessaria fermezza repressiva, ma anche l’indispensabile accoglienza umana di cui ogni vittima ha bisogno.

Lecce, 18 marzo 2026

Category: Costume e società