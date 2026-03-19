SGOMINATA FRANGIA DELLA SACRA CORONA UNITA / AGGIORNAMENTI

TRICASE, STUDENTI A INCONTRO SU LEGALITA’ E SICUREZZA DIGITALE

di Flora Fina ______________ Più di 500 ragazzi provenienti dalle scuole primarie e medie dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” hanno preso parte, il 12 e 13 marzo, a un evento formativo focalizzato su temi di legalità, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, oltre che sui rischi legati alle dipendenze. L’iniziativa è stata organizzata dal Dirigente Scolastico […]