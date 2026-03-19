SGOMINATA FRANGIA DELLA SACRA CORONA UNITA / AGGIORNAMENTI
(Rdl) __________________
E’ stato individuato e arrestato ieri sera mercoledì 18 il quarto destinatario delle misure di custodia cautelare che martedì 17 era riuscito a sottrarsi alla cattura. Si tratta di Alessandro Blasi, 45 anni, di San Pietro Vernotico. Anche per lui l’accusa è estorsione aggravata in concorso.
La nuova operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce è un proseguimento di quella dello scorso mese di settembre.
Dalle nuove accuse degli inquirenti, risalta quella per la figura del politico Pietro Guadalupi, ex presidente del consiglio comunale di Brindisi, di Fratelli d’Italia, ritenuto “faccia pulita” del clan mafioso di cui – sempre secondo i magistrati – avrebbe favorito le attività estorsive ai danni di imprenditori della zona. _________________
LA RICERCA nel nostro articolo del 17 marzo scorso
L’APPROFONDIMENTO nel nostro articolo del 1 settembre scorso
Category: Cronaca