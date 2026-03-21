MATINO, AUTOMOBILISTA PIRATA RINTRACCIATO E DENUNCIATO

(Rdl) _____________ Ieri pomeriggio a Matino c’è stato un intervento dei Carabinieri di Casarano che hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 41 anni, di Neviano, ritenuto responsabile di lesioni personali stradali e fuga.

Questi i particolari, secondo la ricostruzione degli inquirenti.



Verso le 13.40 circa, in piazza Primiceri, l’uomo, alla guida di un’utilitaria, per cause ancora da accertare, ha investito una donna di 38 anni, di Matino, in stato interessante, mentre stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali e si è allontanato immediatamente senza prestare soccorso.



Immediatamente intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno gestito l’emergenza e hanno avviato le indagini.

Determinante si è rivelata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, che ha permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto, identificare il veicolo coinvolto e risalire in breve tempo al conducente, successivamente rintracciato e, come detto, denunciato alla competente autorità giudiziaria.



La donna è stata soccorsa da personale sanitario del 118 e trasportata in codice arancione presso l’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, dove è tuttora ricoverata: non è in pericolo di vita e la gravidanza al momento non sembra a rischio.

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