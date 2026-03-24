ROGO NEL PRONTO SOCCORSO DEL “VITO FAZZI”: PAURA NELLA NOTTE

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Notte di tensione al Ospedale Vito Fazzi, dove un incendio divampato all’interno del pronto soccorso ha fatto scattare l’allarme tra pazienti e personale sanitario.

L’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte. Un 26enne leccese, giunto in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118, sarebbe stato in evidente stato di agitazione. Durante l’attesa degli accertamenti medici, il giovane avrebbe perso il controllo, allontanandosi verso i servizi igienici adiacenti alla sala d’aspetto.

Qui, secondo una prima ricostruzione, avrebbe appiccato il fuoco a un cestino dei rifiuti. In pochi istanti il fumo ha invaso l’area, facendo scattare l’intervento immediato dei carabinieri della Sezione Radiomobile, già presenti nella struttura, e degli addetti alla vigilanza privata.

Le fiamme sono state rapidamente contenute, evitando il propagarsi dell’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei locali e alla successiva aerazione degli ambienti.

Non si registrano feriti né danni strutturali rilevanti: il rogo ha causato soltanto annerimenti alle pareti e la distruzione del contenitore interessato. Al termine degli accertamenti, per il 26enne è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di danneggiamento.

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