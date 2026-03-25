ASSALTO ARMATO IN UN’AGENZIA DI SCOMMESSE A LECCE: BANDITI IN FUGA

(f.f.)____________

Serata di tensione a Lecce, nel quartiere San Pio, dove un’agenzia di gioco situata in via Taranto è stata teatro di una rapina fulminea. L’episodio si è verificato intorno alle 20:30, quando un gruppo di malviventi è entrato in azione sorprendendo clienti e personale presenti all’interno del locale.

Stando alle prime informazioni raccolte, il colpo sarebbe stato messo a segno da tre individui. Due di loro, armati di pistola, hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale, intimidendo i presenti per farsi consegnare il denaro. Un terzo complice, invece, sarebbe rimasto all’esterno con il compito di facilitare la fuga.

I rapinatori si sono impossessati di una somma che si aggirerebbe attorno ai duemila euro, per poi dileguarsi in pochi istanti senza fare uso delle armi.

Per allontanarsi, il gruppo avrebbe utilizzato un’auto scura, individuata dagli investigatori come un’Alfa Romeo Giulietta.

Subito dopo l’accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze utili. Le indagini sono in corso e gli inquirenti stanno analizzando anche eventuali filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per identificare i responsabili.

Category: Cronaca