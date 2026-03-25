NARDO’, INTERVENTO DEGLI ARTIFICIERI PER DISINNESCARE UN ORDIGNO

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Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri a Nardò, dove è scattato un allarme per la possibile presenza di un ordigno in via Calabrese, nei pressi del palazzetto dello sport. La segnalazione è giunta poco prima delle ore 18 tramite una chiamata al numero di emergenza 112.

Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato l’esistenza di un oggetto sospetto, ritenuto inizialmente una bomba a mano, probabilmente del tipo OD82 utilizzata per addestramento, anche se sono stati avviati ulteriori controlli per accertarne con precisione la natura.

Per motivi di sicurezza, le forze dell’ordine hanno disposto l’evacuazione dell’area circostante: otto abitazioni sono state sgomberate e circa cinquanta persone sono state fatte allontanare temporaneamente.

Sul luogo sono intervenuti gli artificieri provenienti da Brindisi, che hanno operato per mettere in sicurezza la zona. L’edificio in cui è stato rinvenuto l’oggetto risulta attualmente vuoto e in vendita.

L’intera area è stata transennata per consentire le operazioni senza rischi. La situazione è tornata alla normalità intorno alle ore 20, una volta concluse le verifiche e ripristinate le condizioni di sicurezza.

Category: Cronaca