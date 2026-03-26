L’ATTORE ETTORE ROMANO E IL SUO Per_corso d’arte a Teatro AL CAVALLINO BIANCO DI GALATINA GIOVEDI’ 26

(Rdl) ________________ “Libera la tua voce: un incontro dedicato a chi desidera conoscere, esplorare e valorizzare il proprio strumento più autentico. Non esistono voci ‘giuste’ o ‘sbagliate’: esistono voci vere. La voce porta con sé storia, emozioni, tensioni, desideri. Imparare ad ascoltarla significa imparare ad ascoltare se stessi.

Durante l’incontro scopriremo cosa rende ogni voce irripetibile e come questa unicità possa diventare una risorsa espressiva, artistica e personale. Un percorso semplice ma fondamentale per chi usa la voce ogni giorno — sul palco, in sala prove, in classe, in ufficio o nella vita quotidiana. Attori, cantanti, performer, insegnanti, professionisti della comunicazione… Ma anche chi non ha mai fatto un esercizio vocale in vita sua. Se senti che la tua voce ha qualcosa da dirti, o se vuoi imparare a gestirla con più sicurezza, questo spazio è per te”.

Questo è il messaggio che il maestro Ettore Romano ha affidato a Leccecronaca.it per raccontare il suo Per_corso d’arte a Teatro che terrà oggi giovedì 26 marzo nella sua Galatina al Cavallino Bianco.

Quello tenuto da Ettore Romano è il settimo appuntamento di questa iniziativa organizzata dalla Vito d’Agostino produzioni e la compagnia Teathrum in collaborazione con l’amministrazione comunale di Galatina.

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