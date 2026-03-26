IL GRANDE JAZZ A SANTA MARIA DI LEUCA CON GIOVANNI AMATO VENERDI’ 3 APRILE

(Rdl) ________________

A volte il jazz più interessante è quello che si costruisce lontano dai riflettori, dove contano ancora il suono, lo studio, il riconoscimento tra musicisti. È da lì che parte, da dieci anni, il lavoro dell’associazione culturale Lampus, attestatasi quale avamposto italiano del Jazz nel Mediterraneo.

Un percorso che, nel Capo di Leuca, ha costruito una reputazione solida — oggi riconosciuta anche oltre i confini nazionali — per la qualità della direzione artistica e per una visione capace di andare oltre le traiettorie più prevedibili.

È proprio in questi contesti che il nome di Giovanni Amato emerge con autorevolezza.

Trombettista tra i più stimati nel panorama italiano, Amato è riconosciuto per eleganza, profondità e qualità del suono. Un musicista capace di attraversare il linguaggio del jazz con coerenza e identità.

Venerdì 3 aprile, a Leuca, presso l’Hotel Terminal, alle 21.00, Lampus presenta Trumpet Legacy, un progetto in prima assoluta che mette al centro la tromba come strumento narrativo e luogo di dialogo.

Il quartetto di Giovanni Amato incontra il giovane trombettista Antonio Scannapieco, che Giovanni considera il suo miglior allievo, di recente vincitore del Premio Massimo Urbani 2025. Il suo linguaggio unisce energia e maturità, aprendo a un confronto musicale diretto con il maestro.

Il concerto non è costruito come un passaggio di testimone, ma come un incontro tra due trombe: un dialogo che si fa tributo allo strumento che, più di ogni altro, rappresenta una sorta di estensione della voce umana.

Un dialogo sostenuto da una ritmica solida e sempre in ascolto, capace non solo di accompagnare ma di costruire, momento per momento, il tessuto musicale.

I musicisti

Giovanni Amato – tromba e flicorno

Tra i più autorevoli trombettisti del panorama jazz italiano, è riconosciuto dagli addetti ai lavori per eleganza, controllo del suono e profondità espressiva. Docente di tromba Jazz e musica d’insieme al Conservatorio di Bologna, ha costruito un percorso artistico solido e coerente, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di musicisti.

Innumerevoli le sue collaborazioni con veri miti del Jazz americano.

Antonio Scannapieco – tromba e flicorno

Vincitore del Premio Massimo Urbani 2025, è tra i talenti emergenti più interessanti della scena italiana. Il suo linguaggio unisce freschezza, tecnica e una già marcata identità espressiva.

Michele Di Martino – pianoforte

Pianista raffinato e versatile, capace di sostenere e guidare il dialogo musicale con sensibilità e misura.

Tommaso Scannapieco – contrabbasso

Contrabbassista solido ed espressivo, riferimento ritmico e armonico dell’ensemble, con un suono profondo e definito.

Angelo Gregorio – batteria

Batterista attento all’interplay e alle dinamiche, capace di costruire un tessuto ritmico fluido e reattivo.

Trumpet Legacy è un concerto che rinuncia a ogni effetto superfluo.

Resta ciò che conta: il suono, l’ascolto, la relazione.



Data: 3 aprile ore 21.00Luogo: Leuca, Hotel Terminal – Lungomare ColomboIngresso: dalle 20.30 – ingresso con tessera soci o simpatizzanti Lampus e contributo di partecipazione

Informazioni e modalità d’ingresso: www.oooh.events

o via whatsapp al 347 5169946

Category: Cultura, Eventi