Copertino Sport Channel, IL CAMPIONE DI KICKBOXING EDOARDO SANSONE OSPITE IN STUDIO: “Lo sport è felicità”

Rdl ____________ Emozioni, passione e visione del futuro sportivo del territorio sono stati al centro dell’ultima puntata di Copertino Sport Channel, il format dedicato alle realtà sportive locali che continua a dare voce ai protagonisti dello sport.

Ospite della trasmissione è stato Edoardo Sansone, campione intercontinentale di kickboxing 2025, che ha condiviso con il pubblico il suo percorso umano e sportivo, fatto di sacrifici, disciplina e determinazione. Accanto a lui, in studio, anche il fratello e preparatore Biagio Sansone, figura fondamentale nella sua crescita atletica e personale.

Nel corso dell’intervista, Sansone ha ripercorso le tappe più significative della sua carriera, soffermandosi non solo sui successi ottenuti sul ring, ma anche sul valore educativo dello sport.

Non è mancato uno sguardo al territorio: il campione ha infatti espresso fiducia nelle potenzialità sportive di Copertino, per costruire un ambiente sano e stimolante.

Tra i momenti più significativi della puntata, una frase che racchiude l’essenza del suo pensiero e che ha colpito profondamente il pubblico: “Lo sport è felicità”. Un messaggio semplice ma potente, che sintetizza il valore più autentico dell’attività sportiva, al di là di ogni risultato.

La presenza di Edoardo Sansone ha rappresentato un esempio concreto per tanti giovani, dimostrando come talento, dedizione e il supporto di una squadra possano trasformare un sogno in realtà.

Copertino Sport Channel si propone come uno spazio di racconto e valorizzazione dello sport locale, capace di mettere in luce storie di eccellenza e di ispirare le nuove generazioni.

Di seguito il link per rivedere l’intera puntata

https://youtube.com/live/iSI6RazNXlw?is=SXAu9SnX2gmUNGvw

Category: Costume e società, Sport