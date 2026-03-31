Copertino Sport Channel: LO SPORT COME CRESCITA E LEGALITÀ NELLE PAROLE DEL DELEGATO CONI Gigi Renis

Rdl______Copertino si conferma ancora una volta centro vivo di iniziative sportive e culturali grazie alla prima puntata di Copertino Sport Channel, il nuovo format dedicato al mondo dello sport locale.

Ospite d’eccezione della trasmissione è stato Gigi Renis, delegato del CONI per la provincia di Lecce, che ha tenuto a battesimo la nuova iniziativa e ha offerto una riflessione ampia e significativa sul ruolo dello sport nel territorio.

Nel corso dell’intervista, Renis ha sottolineato con convinzione come lo sport stia vivendo una fase di crescita importante, sia in termini di partecipazione che di qualità delle attività proposte. Un segnale positivo che, secondo il delegato, testimonia l’impegno delle associazioni sportive e delle realtà locali nel promuovere valori sani e inclusivi.

Ma lo sport, ha evidenziato Renis, deve necessariamente andare di pari passo con la legalità. Un principio imprescindibile, che rappresenta la base per uno sviluppo autentico e duraturo del sistema sportivo. «Lo sport – ha ribadito – deve essere un presidio di correttezza, rispetto delle regole e formazione delle nuove generazioni».

Particolarmente significativo è stato il passaggio in cui il delegato CONI ha ricordato l’esperienza di aver portato la fiamma olimpica, un momento carico di emozione e significato. «In quel momento – ha raccontato – mi sentivo non solo portatore della fiamma olimpica, ma della fiamma del mio Salento». Un’immagine potente, che racchiude il senso di appartenenza e l’orgoglio per il proprio territorio.

La partecipazione di Gigi Renis ha arricchito una puntata che segna un esordio promettente per Copertino Sport Channel, destinato a diventare un punto di riferimento per raccontare lo sport locale, le sue storie e i suoi protagonisti.

Di seguito il link per seguire l’intera intervista nella prima puntata di Copertino Sport Channel, una produzione Bea tv.

https://youtube.com/live/iSI6RazNXlw?is=SXAu9SnX2gmUNGvw

Category: Costume e società