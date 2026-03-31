NOTTE DI FIAMME NEL SALENTO: DANNI AD AUTO E UN LOCALE DISTRUTTO

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Raffica di incendi nella notte tra ieri e oggi in provincia, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in tre distinti interventi tra Veglie e Aradeo. Nel mirino mezzi da lavoro, un’attività commerciale e un’autovettura, con danni ingenti e indagini in corso per chiarire l’origine dei roghi.

Il primo episodio si è verificato in serata, poco dopo le 21, a Veglie, all’interno di un’area appartenente a un’impresa edile in via Isonzo. Due escavatori di piccole dimensioni, parcheggiati in un terreno recintato in contrada Saracino, sono stati avvolti dalle fiamme. Secondo una prima ricostruzione, non si esclude che l’incendio possa essere partito da un guasto nella zona della batteria di uno dei mezzi. L’intervento tempestivo dei pompieri ha evitato che il fuoco si propagasse ad altre attrezzature presenti.

Situazione ben più grave poche ore dopo, intorno all’una e mezza, ad Aradeo. In via Bosco, un incendio ha devastato un ristorante etnico gestito da un cittadino straniero. Le fiamme hanno compromesso seriamente i locali, distruggendo il banco all’ingresso, arredi e dispositivi elettrici. L’attività è stata dichiarata inutilizzabile. Sulle cause, al momento, non ci sono certezze e tutte le piste restano aperte.

La sequenza di interventi si è conclusa alle prime luci dell’alba, ancora ad Aradeo, in via Borromini. Qui ignoti hanno tentato di incendiare l’auto di una residente, senza precedenti penali. In questo caso, gli elementi raccolti farebbero propendere per un gesto doloso. Solo la segnalazione immediata ha impedito che il veicolo venisse completamente distrutto.

Sui tre episodi sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica degli eventi e verificare eventuali collegamenti tra i diversi incendi.

Category: Cronaca