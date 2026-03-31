BULLISMO, DUE RAGAZZE MINORENNI AMMONITE DAL QUESTORE DOPO AGGRESSIONE NEL CENTRO DI LECCE

di Flora Fina ____________

Intervento deciso della Polizia di Stato contro il bullismo giovanile nel capoluogo salentino. Due ragazze di 14 e 13 anni sono state ammonite dal Questore Giampietro Lionetti dopo aver aggredito una coetanea nei pressi del Teatro Politeama.

La vicenda è iniziata quando la vittima, accompagnata dai genitori, si è presentata all’Ufficio Minori della Questura per denunciare l’aggressione subita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane, mentre era in compagnia di un’amica, è stata circondata da un gruppo di coetanee e picchiata da due di loro.

Gli agenti della Divisione Anticrimine hanno subito avviato le indagini, raccogliendo testimonianze e individuando le responsabili. Convocate in Questura alla presenza dei genitori, le due ragazze hanno ricevuto il provvedimento di ammonimento, che le informa anche sulle conseguenze di eventuali comportamenti simili in futuro.

Si tratta di una misura di prevenzione, introdotta con il decreto Caivano, che ha valore educativo e dissuasivo: non punire, ma interrompere il ciclo della violenza e promuovere la consapevolezza del disvalore sociale delle proprie azioni.

Category: Cronaca