NOVITA’ EDITORIALI / “Ortensia”, ROMANZO STORICO DI PAOLA M. LIOTTA

di Raffaele Polo _____________

Modernissima ed attuale, questa figura, che emerge dalla Roma imperiale, ci pone un interrogativo di grande importanza: Ortensia è un personaggio storico ricordato non solo per la sua cultura, l’eloquenza e per il suo coraggio, ma particolarmente per un’orazione pubblica che pronunciò davanti ai triumviri in difesa delle matrone romane che dovevano, con una tassa imposta sui loro patrimoni, contribuire alle spese militari.

«Roma nel sangue, il nostro stesso sangue perduto al di là dei confini dell’Urbe, le confische, le delazioni, le violenze più sordide a intimidire chi ha voluto rimanere in casa propria per non lasciarla in balia del più forte.»

E per le donne, proferì a difesa Ortensia, lasciate da sole a pagare un caro prezzo per una guerra che non avevano voluto, «vittime prescelte di un mondo che ci fa pagare l’essere donne a caro prezzo.»

Pronunciò la sua orazione in un tempo nel quale a loro era preclusa qualsiasi attività, per non parlare della politica e della pratica forense, e lei, con la sola forza delle parole, superò il divieto ottenendo per sé e per le altre donne la facoltà di esercitare i propri diritti. «Perché mai le donne dovrebbero pagare le tasse, visto che sono escluse dalla magistratura, dai pubblici uffici, dal comando e dalla vita dello stato?»

Questo dimenticato personaggio diventa oggi la protagonista del romanzo ‘Io, Ortensia’ di Paola Liotta (Il Convivio, 158 pagine, 15 euro), inserendosi in quella frequentazione di storia e figure femminili alla quale la brava autrice ci ha abituati.

Paola Maria Liotta vive e lavora ad Avola, dove insegna materie letterarie e latino nel Polo Liceale dell’Istituto Superiore Statale “E. Majorana”.

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