LECCE, IDENTIFICATO L’AUTORE DI UN’AGGRESSIONE IN CENTRO, RINFORZATI I CONTROLLI SULLA MOVIDA

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La Polizia di Stato ha smascherato l’uomo responsabile di un’aggressione avvenuta in pieno centro, in via Brancaccio, dove un giovane è stato colpito ripetutamente con calci e pugni. L’episodio, le cui immagini erano circolate recentemente sui social, risale ad aprile 2024.

Le indagini, condotte dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Lecce, hanno permesso di individuare l’aggressore, un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine. Nonostante l’assenza di segnalazioni immediate o di denunce da parte della vittima, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i fatti e ad accertare la responsabilità dell’uomo.

L’attività rientra in un più ampio programma di controlli straordinari predisposti dal Questore Giampietro Lionetti, con l’obiettivo di garantire sicurezza nelle aree frequentate dalla movida. I servizi hanno comportato un aumento delle identificazioni di persone sospette, verifiche amministrative nei locali pubblici e sorveglianza costante delle zone più esposte a fenomeni di degrado e microcriminalità.

Category: Cronaca