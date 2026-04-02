LECCE, SCOPERTO SISTEMA DI DIFFUSIONE ILLECITA DI FOTO INTIME, PERQUISIZIONI A GALATONE E ARADEO

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Blitz della Polizia di Stato contro la diffusione illegale di immagini intime: perquisizioni mirate nei comuni del Salento portano alla luce un sistema organizzato che sfruttava giovani donne.

Tutto è iniziato dalla denuncia di una ragazza della provincia di Lecce, vittima di minacce da parte di sconosciuti che pretendevano foto private. Alcune immagini, scattate di nascosto mentre la giovane si spogliava per un servizio fotografico affidato a un professionista, erano finite online senza consenso.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lecce e condotte dalla Sezione Operativa Distrettuale per la Sicurezza Cibernetica, hanno ricostruito un meccanismo articolato: c’era chi reclutava le modelle, chi realizzava le riprese in segreto e chi diffondeva i contenuti, accompagnandoli con messaggi intimidatori. Secondo gli investigatori, potrebbero esserci altre vittime coinvolte.

Durante l’operazione sono stati sequestrati numerosi dispositivi elettronici – computer, smartphone e supporti di memoria – fondamentali per individuare i responsabili e approfondire la vicenda.

Le autorità ricordano che la presunzione di innocenza resta pienamente valida fino a sentenza definitiva, ma sottolineano l’importanza di contrastare ogni forma di sfruttamento e violazione della privacy online.

Category: Cronaca