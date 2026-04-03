BRINDISI, ARRESTATA COPPIA DI PRESUNTI SPACCIATORI IN CASA LORO

(f.f.) ___________________La Polizia di Stato di Brindisi , nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore nel capoluogo e nei centri abitati della provincia al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, il 27 marzo scorso ha arrestato una coppia di giovani, un pluripregiudicato brindisino e una donna con piccoli precedenti penali anche lei originaria di Brindisi, poiché colti nella flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish.

L’arresto è stato eseguito all’esito di una serie di servizi di osservazione che i poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi hanno effettuato nel centro storico della città. Nei pressi dell’abitazione della coppia sono stati notati movimenti sospetti che lasciavano presupporre che fosse in atto un’attività illecita. Avuto contezza di quanto era solito verificarsi nel corso delle serate, è stata effettuata una perquisizione all’interno dell’abitazione che ha confermato i sospetti della Polizia di Stato. Infatti le ricerche hanno portato al rinvenimento e al sequestro di circa 35 grammi di cocaina e circa 70 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisi in dosi pronte per essere smerciate, oltre a tutto il kit necessario per il confezionamento e la vendita della sostanza stupefacente.

Alla luce di quanto rinvenuto, l’uomo e la donna sono stati pertanto arrestati e, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, l’uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale del capoluogo mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.

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